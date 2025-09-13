فستان قصير وجريء.. صور ومعلومات عن إطلالة سيرين عبد النور

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة سيرين عبد النور، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سيرين مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الكاشمير، ومصنوعا من خامة الدانتيل، ويتميز بأنه بصيحة الظهر المكشوف.

واعتمدت مكياجا ناعما بألوان النيود، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع مصممة الأزياء ميرنا جوهري، ومصمم الأزياء جورج شمعون.

المجوهرات من توقيع دار "سيلفي صليبا" إحدى أشهر العلامات اللبنانية في عالم المجوهرات الفاخرة.

والمكياج بيد خبيرة التجميل سينثيا بشارة.

بينما تسريحة الشعر من تنفيذ صالون "روي وسينثيا بشارة" للتجميل.