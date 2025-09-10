إعلان

بوسي بإطلالة ناعمة.. لماذا اختارت هذا اللون؟

10:50 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتبت- أسماء مرسي:

خطفت المطربة بوسي الأنظار، بإطلالة ناعمة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

أطلت بوسي مرتدية فستان طويل باللون الأخضر الفاتح، تميز بوجود فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

ونسقت مع الفستان حزام باللون البيج عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا ناعما وركزت على رسمة عيونها، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش، وقبعة باللون البيج.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وأسورة، وساعة يد.

وفقا لموقع "Quora"، يضفي اللون الأخضر الفاتح مزيجا من الجاذبية والأناقة لمرتديه.

كما أن يمكن تنسيقه بسهولة مع اللون البيج، كما اعتمدت المطربة بوسي، حيث نسقته مع حقيبة وحذاء وقبعة بنفس اللون.

إطلالة بوسي إنستجرام بوسي بوسي
فيديو قد يعجبك:



