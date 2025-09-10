إعلان

بملابس جريئة وصادمة.. لاميتا فرنجية تثير الجدل بإطلالتها

06:50 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت عارضة الأزياء والفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت لاميتا فستانا طويلا باللون الوردي، تميز بأنه بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم ومكشوفا عند منطقة الصدر..

واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفوشيا.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة، وخاتم.

وفقا لموقع "maymer"، ارتداء فستان بالون الوردي يمنحك إطلالة جذابة، ويضفي إشراقة على البشرة، ويجعل الوجه يبدو أكثر نضارة، كما أنه مناسبا للحفلات.

ودرجات الوردي تتنوع تناسب البشرة البيضاء، أو السمراء، ويمكن تنسيقه مع مكياج ناعم، كما فعلت الفنانة لاميتا فرنجية.

