ياسمين صبري بإطلالة ساحرة.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت ياسمين بليزر أبيض بتصميم كلاسيكي مزود بحزام عند منطقة الخصر بنفس اللون، ونسقت أسفله قميص بنفس اللون.

والبليزر جاء بقصة مستقيمة وبأكمام طويلة، ويتميز بجيوب أمامية تُضفي عليه مظهرا جذابا.

واعتمدت ياسمين مكياجا هادئا بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وأسورة.

وفقا لموقع "kingdomofwhite"، يساعد اللون الأبيض على إبراز شكل قوام الجسم بطريقة أنيقة، كما أنه يخفي عيوب الجسم بسهولة، ويُبرز الإكسسوارات مهما كانت بسيطة، سواء الذهبية أو الفضية ، ما يُتيح مرونة كبيرة في تنسيق الإطلالة.