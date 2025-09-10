"كروب توب".. عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة عبير صبري، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت عبير مرتدية فستان بتصميم مكون من قطعتين "توب وجيب" باللون الأخضر الفاتح، ومنقوشا بالورود.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الوردي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عدة أساور وحلق.

فستان الكروب توب يمنح مرتديه مظهرا جذابا ومتناسقا، كما أنه مناسبا للإطلالات النهارية، ويمكن ارتدائه مع أحذية بسيطة وإكسسوارات خفيفة، كما فعلت الفنانة عبير صبري، وفقا لموقع "wisik".