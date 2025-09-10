إعلان

"كروب توب".. عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالتها

06:36 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عبير صبري (7)
  • عرض 8 صورة
    عبير صبري (5)
  • عرض 8 صورة
    عبير صبري (6)
  • عرض 8 صورة
    عبير صبري (3)
  • عرض 8 صورة
    عبير صبري (2)
  • عرض 8 صورة
    عبير صبري (1)
  • عرض 8 صورة
    عبير صبري (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة عبير صبري، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت عبير مرتدية فستان بتصميم مكون من قطعتين "توب وجيب" باللون الأخضر الفاتح، ومنقوشا بالورود.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الوردي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عدة أساور وحلق.

فستان الكروب توب يمنح مرتديه مظهرا جذابا ومتناسقا، كما أنه مناسبا للإطلالات النهارية، ويمكن ارتدائه مع أحذية بسيطة وإكسسوارات خفيفة، كما فعلت الفنانة عبير صبري، وفقا لموقع "wisik".

عبير صبري إطلالة عبير صبري إنستجرام عبير صبري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح