كروب توب جريء.. ‎سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة سيرين عبد النور مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وكشف موقع "mrsstrugnellboutique" أن اللون الأحمر يضيف لمسة من الجاذبية والأنوثة والرقي إلى الإطلالة، كما أنه يمكن تنسيقه مع العديد من الألوان والإكسسوارات، و

ظهرت سيرين بـ كروب توب جريء ومكشوف عند منطقة الظهر باللون الأحمر الناري ونسقت معه جيب باللونين الأبيض والأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

اختارت سيرين أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من حلق وساعة يد وخاتم.