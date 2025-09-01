إعلان

بصيحة الظهر المكشوف.. رانيا منصور بفستان جريء في أحدث ظهور

07:51 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
    رانيا منصور بصيحة الظهر المكشوف
كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة رانيا منصور مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

ووفقا لموقع "glamourmagazine"، صيحة الظهر المكشوف تضفي لمسة ساحرة على أي إطلالة، كما أنها تعد خيارا مثاليا ويمكن ارتدائها في المناسبات والحفلات والإطلالات الصيفية وأيضا على الشاطئ.

وأيضا تتنوع صيحة الظهر المكشوف في العديد من الأشكال والتصميمات التي تناسب مختلف الأذواق.

وأطلت رانيا بفستان طويل جريء بصيحة الظهر المكشوف باللون الفضي اللامع.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت رانيا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة تناسب إطلالتها الجريئة.

الفنانة رانيا منصور رانيا منصور على إنستجرام إطلالة رانيا منصور رانيا منصور بظهر مكشوف
