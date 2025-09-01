سر جاذبية اللون الأسود.. مي عمر بإطلالة كاجوال وغطاء للرأس

كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة مي عمر مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

ووفقا لـ "makeyourimage"، اللون الأسود مع الجينز الفاتح يضيف لمسة من الجاذبية والجمال إلى المرأة التي ترتديه.

كما أن هذا اللون يجمع بين الأناقة والجاذبية ويناسب جميع الأذواق والمناسبات، وميمكن تنسيقه مع حذاء باللون الأزرق والأبيض والفوشيا والأحمر.

وأطلت مي بـ توب باللون الأسود بقصة "الكب" ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح، وغطاء رأس طويل باللونين الأسود والأبيض.

واعتمدت مي مكياجا ناعما، ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وأكملت مي إطلالتها بـ ساعة يد وخاتم ونظارة شمسية باللون الفضي وحذاء باللون الأزرق الفاتح.