إعلان

سر جاذبية اللون الأسود.. مي عمر بإطلالة كاجوال وغطاء للرأس

07:36 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    مي عمر بإطلالة كاجوال وغطاء للرأس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة مي عمر مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

ووفقا لـ "makeyourimage"، اللون الأسود مع الجينز الفاتح يضيف لمسة من الجاذبية والجمال إلى المرأة التي ترتديه.

كما أن هذا اللون يجمع بين الأناقة والجاذبية ويناسب جميع الأذواق والمناسبات، وميمكن تنسيقه مع حذاء باللون الأزرق والأبيض والفوشيا والأحمر.

وأطلت مي بـ توب باللون الأسود بقصة "الكب" ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح، وغطاء رأس طويل باللونين الأسود والأبيض.

واعتمدت مي مكياجا ناعما، ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وأكملت مي إطلالتها بـ ساعة يد وخاتم ونظارة شمسية باللون الفضي وحذاء باللون الأزرق الفاتح.

الفنانة مي عمر مي عمر على إنستجرام مي عمر بإطلالة كاجوال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص
250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة