أطلت خبيرة التجميل وعارضة الأزياء اللبنانية يمنى خوري، بلوك جريء، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الذي ارتدته؟

اختارت يمنى فستانا قصيرا باللون الأبيض فوق الركبة، ما منحها إطلالة ناعمة تحمل لمسة جريئة معا، وأبرز أنوثتها.

كيف كان المكياج وتسريحة الشعر؟

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، مع أحمر شفاه وردي، مع التركيز على إبراز جمال العينين، كما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين بانسيابية طبيعية.

كيف نسقت الإطلالة؟

أكملت يمنى اللوك بحذاء أنيق باللون الأبيض، مع حقيبة باللون الأسود، في تنسيق متوازن أضفى لمسة من التباين الجذاب.

ما أبرز الإكسسوارات التي اعتمدتها؟

زُينت إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من قلادة رقيقة وأسورة أنيقة.

كيف تتميز يمنى خوري بإطلالاتها التي تجمع بين الجرأة والأناقة؟

تشتهر خبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري بإطلالاتها المتجددة التي تجمع بين الجرأة والنعومة، حيث تحرص دائما على تنسيق أزيائها بأسلوب عصري يواكب أحدث صيحات الموضة ويبرز جمالها بأسلوب لافت.

