ظهرت خبيرة التجميل وعارضة الأزياء اللبنانية يمنى خوري، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف جاءت إطلالة يمنى؟

أطلت يمنى بإطلالة أنيقة مرتدية جامبسوت باللون الأبيض، تميز بقصة محددة عند منطقة الخصر أبرزت رشاقتها بشكل لافت، وجاء التصميم بياقة عالية أضفت لمسة من البساطة والرقي على إطلالتها.

ماذا عن المكياج وتسريحة الشعر؟

اعتمدت مكياجا ترابيا هادئا يتناسب مع لون بشرتها ويبرز ملامحها الطبيعية، بينما تركت شعرها منسدلا بأسلوب انسيابي على الجانبين، ما منحها إطلالة ناعمة وعفوية.

كيف نسقت إطلالتها؟

أكملت إطلالتها بحذاء أنيق باللون الأبيض وحقيبة يد بدرجة البيج، مع اختيار إكسسوارات بسيطة شملت أسورة وساعة يد، ما أضفى لمسة من الأناقة الهادئة دون مبالغة.

ما الذي يميز أسلوب يمنى خوري؟

تشتهر يمنى خوري بإطلالاتها المتنوعة التي تمزج بين الأناقة والجرأة، بين الفساتين القصيرة والطويلة و القصات الجريئة، مع حرصها الدائم على اختيار تفاصيل مكياج تعكس ملامحها وتبرز جمالها بأسلوب لافت ومتناسق مع كل إطلالة، إضافة إلى تنسيق تسريحات شعر جذابة تُكمل إطلالتها.