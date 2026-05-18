كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فاتورة استهلاك الكهرباء تُعد وسيلة لتحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي للمشترك، إلى جانب بعض الرسوم المقررة قانونًا، وعلى رأسها رسوم النظافة، نافيًا ما يتردد بشأن اعتبار تلك الرسوم “ضريبة” تفرضها شركات الكهرباء على المواطنين.

وأوضح المصدر لمصراوى ، أن شركات توزيع الكهرباء تقوم فقط بتحصيل رسوم النظافة لصالح الجهات المحلية المختصة، تنفيذًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، مشيرة إلى أن قيمة الرسوم يتم توريدها بالكامل إلى الوحدات المحلية، ولا تدخل ضمن إيرادات شركات الكهرباء أو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف أن فاتورة الكهرباء تتضمن عدة بنود واضحة أمام المشترك، تشمل قيمة الاستهلاك وفقًا لشرائح المحاسبة المعتمدة، ورسوم خدمة العملاء، وأي رسوم أخرى مقررة طبقًا للقانون، بما يضمن الشفافية الكاملة في عملية التحصيل.

وشدد على أن شركات التوزيع ليست جهة فرض ضرائب أو رسوم جديدة، وإنما تلتزم فقط بتنفيذ ما يصدر من تشريعات وقرارات حكومية تتعلق بتحصيل بعض المستحقات عبر فاتورة الكهرباء، باعتبارها إحدى الوسائل الأكثر انتظامًا في التحصيل.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على توضيح الحقائق للمواطنين والرد على أي شائعات أو معلومات مغلوطة تتعلق بفواتير الكهرباء، خاصة في ظل تزايد التساؤلات حول بعض البنود المدرجة بالفاتورة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن أي تعديل أو تغيير في الرسوم يتم وفق قرارات رسمية معلنة، ويتم إخطار المواطنين بها بشكل واضح، موضحة أن الهدف الأساسي هو ضمان استقرار الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة التحصيل دون تحميل المواطنين أعباء غير قانونية.