قالت بيانات تابعة لوزارة الدفاع الروسية، إن موسكو اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة الإعلام الروسية.

وأضافت الوكالة بعد جمع البيانات، أن معظم الطائرات المسيرة تم إسقاطها في 13 و17 مايو، إذ تم تدمير 572 و1054 طائرة على الترتيب.

وقال مسؤولون محليون، إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، منهم 3 في منطقة موسكو، بعد أن شنت أوكرانيا أكبر هجوم ليلي بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية منذ أكثر من عام.

في المقابل، قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن المنطقة الواقعة في جنوب البلاد تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة خلال الليل وأصيب عدد من المباني السكنية، مضيفا أن المعلومات بشأن الخسائر البشرية والمادية لم تتضح بعد.

وأمس الأحد، قالت الإدارة التي عينتها روسيا لمحطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، إن قوات أوكرانية قصفت جزءا من المنشأة لليوم الثاني على التوالي، مما ألحق أضرارا بورشة نقل دون التسبب في أي تعطيل لعمليات المحطة.

وذكرت الإدارة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته الغد.

وتضرر سقف ورشة النقل إلى جانب حافلات تُستخدم لنقل الموظفين، كما تحطمت نوافذ في مبنى اتصالات قريب.

واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا وتضم 6 مفاعلات، في الأسابيع التي أعقبت بدء الحرب في فبراير 2022.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بتنفيذ أعمال عسكرية تهدد السلامة النووية.

وقالت إدارة المحطة، إن طائرة مسيرة أوكرانية سقطت قرب وحدات الطاقة في المنشأة دون أن تنفجر، لكن المحطة واصلت العمل بشكل طبيعي.