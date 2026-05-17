أديب: فيديو بالـAI سخر من أحزاني وأبهرني فنيًا

كتب : حسن مرسي

11:56 م 17/05/2026

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن خسارة نادي الزمالك في الكونفدرالية كانت مؤلمة، لكنه وجد في التحفيل الجماهيري جانبًا من الإبداع الفني.

وأضاف أديب، خلال برنامجه الحكاية على قناة إم بي سي مصر، أن أحد الشباب استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لصنع فيديو ساخر من أحزانه بعد المباراة، واصفًا العمل بأنه "عبقري ومبتكر"، رغم أنه كان موضوع السخرية نفسه.

وأشار إلى أن الفيديو أثار إعجابه بسبب دقته في تقليد تفاصيله الشخصية، من الملابس إلى تعبيرات الوجه، مؤكدًا أن الفن الحقيقي يمكن أن يظهر حتى في لحظات الدعابة.

وعقب أديب، على الفيديو الساخر، قائلًا: "أنا فداكوا يا زملكاوية، أنا هاخد كل التحفيل بدالكم، إلحقي يا أم إمام.. عمرو أديب اتجنن بالـ AI، قلبي يحدثني خيرًا بالدوري ونعوض الكونفدرالية".

وتابع أديب موجهًا رسالة إلى جمهور الزمالك بأن الخسارة ليست نهاية الطريق، داعيًا الفريق إلى التعويض في مباراة سيراميكا المقبلة، ومؤكدًا أن النصر سيكون هدية لمصر كلها.

وشدد الإعلامي عمرو أديب، على أن "الرياضة يوم خسارة ويوم خسارة"، مشيرًا إلى ثقته في عودة الزمالك بقوة في الدوري المحلي.

عمرو أديب الزمالك الذكاء الاصطناعي

