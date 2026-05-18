رفعت محافظة سوهاج درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية، تحسبًا لتداعيات ارتفاع درجات الحرارة، التي يُتوقع أن تتجاوز 44 درجة مئوية بجنوب الصعيد، وذلك في ظل التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة اليوم الإثنين.

وجاءت توجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين واستمرار انتظام الخدمات الحيوية، مع رفع حالة التأهب بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة طوال فترة الموجة الحارة.

رفع جاهزية المستشفيات وغرف الصدمات الحرارية

وضمن خطة الاستعدادات الصحية، أعلنت مديرية الصحة بسوهاج رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الحميات والاستقبال والطوارئ، وتجهيز غرف الصدمات والإجهاد الحراري لاستقبال أي حالات ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

ووجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بسرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، خاصة خافضات الحرارة ومحاليل الطوارئ، مع التأكد من جاهزية الفرق الطبية للتعامل الفوري مع حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

كما تم دعم أقسام الاستقبال والطوارئ بأعداد إضافية من الأطباء وأطقم التمريض، لضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية على مدار الساعة، إلى جانب تكليف الإدارة العامة للطب العلاجي بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بالمستشفيات.

فرق طوارئ بالكهرباء ومياه الشرب

وفي إطار مواجهة أي تأثيرات محتملة لزيادة الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وجّه محافظ سوهاج بتكثيف أعمال الصيانة الدورية ورفع درجة الاستعداد بقطاعي الكهرباء ومياه الشرب.

كما تم تشكيل فرق طوارئ للتدخل السريع والتعامل مع أي أعطال أو انقطاعات مفاجئة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثر بالموجة الحارة.

تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة

وشملت الإجراءات أيضًا تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو مستجدات على مدار 24 ساعة.

وأكدت المحافظة استمرار المتابعة اللحظية لتطورات الأحوال الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التدخل واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيتات المناسبة.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

وناشدت محافظة سوهاج المواطنين ضرورة توخي الحذر خلال فترة الذروة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الظهيرة، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل، حفاظًا على الصحة العامة وتقليل فرص الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.