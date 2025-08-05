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مي عمر ببدلة وضفائر.. سر اختيارها اللون الأبيض؟

07:39 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    مي عمر
  • عرض 3 صورة
    مي عمر
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كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة جذابة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويعد اللون الأبيض لونا كلاسيكيا يمنح المرأة إطلالة أنيقة وجذابة، مما يجعله خيارا ممتازا للمناسبات الرسمية وغير الرسمية.

ومن أهم مميزات اللون الأبيض أنه متنوع ويتناسب مع مختلف المناسبات.

ويمكن تنسيقه بسهولة مع ألوان أخرى مثل الأزرق والأسود والرمادي والبني، وفقا "لفوج".

تفاصيل الإطلالة

ارتدت مي بدلة باللون الأبيض ونسقت أسفلها توب بنفس اللون.

الاكسسوارات والحذاء

نسقت مي مع إطلالتها حقيبة يد باللون الأصفر مع حذاء وقبعة باللون البيج.

المكياج وتصفيفة الشعر

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي مكياجا ناعما يبرز ملامح وجهها، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

مي عمر
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