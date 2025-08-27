إعلان

جمالها ساحر.. 10 صور ومعلومات عن أول ملكة جمال في العالم

02:00 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
    التتويج الأول في قاعة ليسيوم
    مسابقة ملكة جمال العالم
    تحولت المسابقة تدريجيا إلى منصة عالمية
    كيكي بين الماضي والحاضر
    مسابقة دولية لجمال ملابس السباحة
    البداية من فكرة عرض أزياء السباحة
    ظهرت كيكي مرتدية بيكيني خلال التتويج
    مهرجان البيكيني
    تدخل التاريخ كأول امرأة تحمل هذا اللقب العالمي.
كتبت- أسماء مرسي:

في عام 1951، سُجلت لحظة في تاريخ مسابقات الجمال بتتويج كيكي هاكونسون، ملكة جمال السويد، كأول فائزة بلقب ملكة جمال العالم.

أُقيم التتويج في قاعة ليسيوم بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن فعالية مؤقتة كانت جزءا من مهرجان بريطانيا، دون أن يتوقع أحد آنذاك أن يتحول الحدث إلى واحدة من أشهر المسابقات العالمية السنوية، وفقا لموقعي "historytoday" و"theweek".

من السويد إلى العالمية

وُلدت كيرستين "كيكي" في 17 يونيو 1929 في السويد، بدأت مسيرتها في عالم الجمال حين فازت بلقب ملكة جمال السويد عام 1951، وهو ما منحها الفرصة لتمثيل بلادها في أول نسخة من مسابقة ملكة جمال العالم.

التتويج الأول في قاعة ليسيوم

مثلت كيكي السويد في النسخة الأولى من مسابقة ملكة جمال العالم، التي أُقيمت في 29 يوليو 1951 داخل قاعة ليسيوم الشهيرة، وكانت حينها في الثالثة والعشرين من عمرها، لتدخل التاريخ كأول امرأة تحمل هذا اللقب العالمي.

ورغم فوزها التاريخي، لم تكن المسابقة تُعرف حينها باسم "ملكة جمال العالم" رسميا، أطلق مؤسسها إريك مورلي عليها اسم "مهرجان البيكيني"، وكان الهدف منها الترويج لملابس السباحة كجزء من مهرجان بريطانيا.

ظهرت كيكي مرتدية بيكيني خلال التتويج، وهو ما أثار موجة من الانتقادات.

بعد الجدل الذي رافق تتويج كيكي، قرر مورلي أن يجعل المسابقة حدثا سنويا، لكنه قام بحظر البيكيني تماما، واستبداله بملابس سباحة أكثر احتشاما.

البداية من فكرة عرض أزياء السباحة

جاءت الفكرة من إريك مورلي، وهو رجل من لندن، كان يعمل كضابط في الجيش البريطاني خلال الحرب، ثم أصبح رائد أعمال في مجال الترفيه.

اقترح مورلي تنظيم مسابقة دولية لجمال ملابس السباحة، حين تواصل معه أحد ضباط سلاح الجو الملكي، يُدعى فيبس، وكان يبحث عن فعالية تُضفي طابعا ترفيهيا على مهرجان بريطانيا.

من حدث إلى ظاهرة عالمية

ما بدأ كمجرد فعالية ترفيهية تحول إلى مسابقة سنوية بعد إعلان الولايات المتحدة عن مسابقة ملكة جمال الكون في العام التالي، ما أثار حماسة مورلي الذي أقنع شركته، "مكة"، بالاستمرار في تنظيم الحدث، فأصبح يعرف بملكة جمال العالم.

في عام 1970، انضمت جوليا مورلي، زوجة إريك وملكة جمال سابقة، إلى فريق التنظيم.

ركزت على ضبط سلوك المتسابقات والحفاظ على الاحتشام، وتحولت المسابقة تدريجيا إلى منصة عالمية ضخمة تُبث في جميع أنحاء العالم وتُسهم في دعم الأعمال الخيرية

أول ملكة جمال في العالم ملكة جمال السويد عرض أزياء السباحة
