ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. ما دلالة اختيارها للون الأصفر؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة، وذلك عبر عدة صور نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقد يضيف اللون الأصفر لمسة من الجاذبية والرقي إلى الإطلالة، كما أنه يمكن تنسيقه مع العديد من الألوان والإكسسوارات، وفقا لموقع "ceberLink".

كما أن اللون الأصفر يتنوع بتصميمات فريدة لتناسب جميع الأذواق.

وأطلت ياسمين بفستان قصير باللون الأصفر بأزرار من الأمام.

واعتمدت مكياجا قويا يتناسب مع إطلالتها، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت ياسمين أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها اكسسوارات مكونة من مجموعة أساور وخاتم وحلق.