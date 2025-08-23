أبهرت الجميع بجمالها.. 10 صور لـ ملكة جمال لبنان

كتبت- أسماء مرسي:

فازت ندى كوسا، ملكة جمال لبنان لعام 2024، بجائزة المؤثرة والمدونة العالمية المتوسطية (WIBA)، التي تُمنح للمبدعين أصحاب التأثير الإيجابي والرسالة الهادفة.

وتسلمت الجائزة خلال حفل فاخر أُقيم في فندق "فور سيزونز" بمدينة ليماسول، قبرص.

إطلالة ساحرة

وفي الحفل أطلت ندى مرتدية فستانا أنيقا باللون الأزرق اللامع، تميز بأنه مزينا بالتطريزات اللامعة وبقصة "الكب"، وبوجود فتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وركزت على رسمة عيونها، كما اختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من قلادة، وخاتم، وأسورة.

ندى كوسا أخصائية نفسية ذات رسالة إنسانية

لا يقتصر حضور ندى كوسا على جمالها فقط، بل تعمل كأخصائية نفسية سريرية ذات رسالة إنسانية واضحة، سخرت شهرتها بعد فوزها بلقب ملكة جمال لبنان لنشر الوعي حول أهمية الصحة النفسية، والسعي لتسهيل وصول الأفراد إلى الدعم النفسي.

كما أطلقت مبادرات شملت تقديم جلسات دعم نفسي مجانية، بالإضافة إلى تدريب متخصصين في الإسعافات الأولية النفسية، ما جعلها صوتا فعالا في مجال الصحة النفسية داخل لبنان وخارجه، وفقا لموقع "missworld".

سفيرة الصحة النفسية في لبنان

وبفضل عملها الإنساني والاجتماعي، أصبحت ندى واحدة من أبرز الشخصيات الملهمة في لبنان وخارجه، إلى جانب الجائزة العالمية الأخيرة، تشغل أيضا منصب "سفيرة الصحة النفسية في لبنان"، كما سبق ونالت تكريما من الرابطة العالمية لأخصائيي الصحة النفسية.

وعلقت ندى على تكريمها قائلة: "يشرفني الحصول على جائزة المؤثر والمدون العالمي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، سأواصل عملي، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة أكبر عدد ممكن من الناس".

ما هي جوائز WIBA؟

تُكرم جوائز رابطة الأعمال النسائية العالمية (WIBA) أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم الرقمي، ويُشار إليها إعلاميا بـ"جوائز الأوسكار للمؤثرين".

وتُركز النسخة الخاصة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط على شخصيات بارزة من لبنان، اليونان، قبرص، ودول أخرى في الإقليم.

وشهد الحفل حضور نخبة من أبرز المؤثرين في العالم الرقمي، فضلا عن، عدد من العلامات التجارية العالمية والضيوف المميزين.