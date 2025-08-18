إطلالات ملكية ساحرة.. 20 صورة لـ أجمل فساتين زفاف المشاهير

كتبت- شيماء مرسي

خطفت نجمات الفن والمشاهير الأنظار إليها بفساتين حفل زفافها، وتنوعت التصاميم بين القصات الكلاسيكية و العصرية والجريئة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أجمل فساتين زفاف المشاهير، وفق ما كشف ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر حسابه الرسمي بـ إنستجرام.

يمنى خوري

ظهرت البلوجر اللبنانية يمنى خوري بفستان ملكي تميز بقصة كلاسيكية راقية وأكمام منسدلة مع تطريزات دقيقة وذيل طويل مطرز.

وأشاد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا بإطلالتها عبر حسابه الرسمي في إنستجرام وأوضح إن إطلالتها هي "الأجمل في هذا الموسم".

زين قطامي

وأطلت زين قطامي زوجة سيليو صعب نجل المصمم اللبناني الشهير إيلي صعب بفستان بفستان ملكي باللون الأبيض مزينا بالتطريزات منفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا.

وعلق حنا على إطلالتها قائلا: "الإطلالة ملكية وفخمة جدا ومناسبة لجسم وقوام العروس".

لورين سانشيز

تألقت الإعلامية لورين سانشيز بفستلان بفستان طويل باللون الأبيض من قماش الدانتيل وشفاف من الأعلى ومنفوش من أسفل.

وقال حنا: "الإطلالة شيك وأنيقة ومناسبة لجسم ولون بشرة العروس

ليلى زاهر

ظهرت ليلي أحمد زاهر بإطلالة ملكية، إذ ارتدت فستانا طويلا منفوشا باللون الأبيض، تميز بأنه مزينا بالتطريزات اللامعة.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى، أبرزت جمال ملامحها.

واعتمدت مكياجا ناعما ملائما لبشرتها.

أمينة خليل

أطلت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الأبيض بصيحة الظهر المكشوف، ومزود بإكستنشن بنفس قماش الفستان.