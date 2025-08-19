مايا دياب بفستان جريء ومكشوف.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة مايا دياب بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لموقع "womenontopp"، فإن اللون البيج يمكن تنسيقه بسهولة مع الألوان مثل الأبيض والبني والأسود والبيج والأوف وايت.

كما إنه يعطي انطباع جيد أمام الآخرين لمرتديه، ويعتبر رمزا للأناقة والحيوية ويتناسب مع الأجواء الصيفية.

وأطلت مايا بفستان جريء وقصير باللونين الأبيض والبيج، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغيرة باللون البيج.

وزُينت مايا مع إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جومانا مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.