10 صور لـ نسرين طافش بفستان قصير وحقيبة ب 3 مليون جنيه

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة وجذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان مزين بالورورد

وارتدت نسرين فستان قصير باللون الأبيض، يتميز بأنه مطرز بتطريزات ورود بالكامل.

حقيبة بسعر خيالي

ونسقت نسرين مع إطلالتها حقيبة باللونين البيج والبني وحذاء باللون البيج.

مكياج ناعم وتسريحة شعر جذابة

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت نسرين أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بشكل أنيق.

سعر الإطلالة

وبعد البحث وجدنا أن الفستان من العلامة التجارية "Zara " ويصل سعره ٣٬٩٩٥ جنيها مصريا.

أما الحقيبة من شركة "Hermes" ويصل سعرها 68,500 دولار أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين جنيه.