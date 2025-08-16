كسروا التقاليد بأزياء خارج الصندوق.. أغرب 5 فساتين زفاف للمشاهير

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أن الصورة النمطية للزفاف غالبا ما تتجسد في ارتداء فساتين الزفاف البيضاء، إلا أن ليس كل الأزواج المشاهير اختاروا الطريقة التقليدية ليوم زفافهم، بل فضلوا طرقا غير تقليدية.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أغرب 5 فساتين زفاف للمشاهير، بحسب ما كشفت مجلة "people".

كريستين ستيوارت

ارتدت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت فستان قصير باللون الرمادي مكون من جاكيت وتنورة مع بلوزة شفافة.

كورتني كارداشيان

ظهرت مصممة الأزياء الأمريكية كورتني كارداشيان بفستان قصير باللون الأبيض مستوحى من الملابس الداخلية من بيت الأزياء الإيطالي دولتشي آند جابانا ومزود بإكستنشن بنفس اللون.

بحيرة ريكي

تألقت الممثلة ومقمة البرامج الأمريكية بحيرة ريكي بفستان طويل وواسع يبدو "عباية" بقصة فضفاضة باللون البرتقالي مع نقوش خفيفة متكررة بنفس اللون.

كلوي سيفيني

ارتدت الممثلة والمخرجة الأمريكية كلوي سيفيني بفستان بسيط باللون الأسود بأكمام طويلة وياقة عالية، ونسقت معه حذاء بكعب طويل بنفس اللون.

جون شانون

أطلت مقدمة البرامج الأمريكية جون شانون بفستان ضخم ومنفوش بتصميم فريد من نوعه، يتميز الجزء العلوي من الفستان (الكورسيه أو الصدر) والجزء السفلي الكبير المليء بالطبقات والتطريزات أو الكشكشة مصنوعان من قماش بنقشة المموه (Camouflage)، وهي نقشة عادة ما تستخدم في الملابس العسكرية أو ملابس الصيد.