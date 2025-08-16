ياسمين صبري بإطلالة كاجوال جذابة.. كيف نسقتها؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة رياضية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وأطلت ياسمين مرتدية طقما مكون من قطعتين باللون الأسود، "توب" رياضي، بياقة على شكل حرف V، ونسقت معه بنطلون ضيق بنفس اللون.

واختارت تصفيفة الشعر بسيطة وطبيعية؛ حيث تركت شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عفوي، بينما اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من سلسلة، وساعة يد.

وفقا لموقع "beactivewear"، تتميز الملابس الرياضية بالعديد من الفوائد التي تجعلها خيارا مثاليا للأنشطة اليومية، حيث تساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ عليها، كما أنها توفر راحة بفضل الأقمشة المرنة، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الملابس الرياضية بتصاميم وألوان تناسب جميع أنواع البشرة، ويمكن ارتداؤها في الصباح لإطلالة عملية وأنيقة معا.