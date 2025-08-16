إحداها بمليون جنيه.. 25 صورة لفساتين هيفاء وهبي الجريئة

كتبت- أسماء مرسي:

تحرص الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الظهور بإطلالات جذابة وساحرة، حيث تتعاون مع أهم دور الأزياء العالمية.

في السطور التالية، نستعرض مجموعة من أبرز فساتين هيفاء وهبي وأسعارها.

فستان باللون الأسود

أطلت هيفاء بفستان طويل أنيق من دار أزياء Balmain، باللون الأسود مزينا بتطريزات من الخرز والترتر الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدلة بشكل طبيعي.

يبلغ سعره 4200 يورو (حوالي 237,000 جنيه مصري).

فستان لافندر

اختارت فستانا بلون اللافندر من توقيع Elisabetta Franchi، مصنوع من قماش الجيرسيه اللامع، ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت أيضا مكياجا نيود لتكمل إطلالتها الناعمة، يبلغ سعر الفستان 124,000 ريال سعودي (ما يعادل مليون جنيه مصري).

فستان قصير رصاصي

في إطلالة أخرى، ارتدت فستانا قصيرا بتنورة منفوشة من تصميم Paco Rabanne، يصل سعره 1555 دولار) أي ما يعادل (50,000 جنيه مصري).

فستان أسود مطرز

تألقت بفستان أسود لامع، طويل ومطرز بالخرز، يتميز بفتحة جانبية أنيقة، واختارت مكياجا قويا يبرز ملامح عينيها مع أحمر شفاه بلون داكن.

السعر 7790 يورو، أي ما يعادل (452,000 جنيه مصري).

فستان فضي لامع

ظهرت بفستان فضي قصير فوق الركبة، مزود بأكمام منتفخة وفتحة V عند الصدر، من تصميم دار Balmain، يصل سعره 17,845 دولار، أي ما يعادل ( 882,613 جنيه مصري).

فستان بني قصير

اختارت فستانا قصيرا باللون الذهبي الميتاليك من دار Yves Saint Laurent، تميز بفتحة صدر طويلة على شكل V تصل حتى البطن، بسعر 1276.40 دولار، أي ما يعادل (62,000 جنيه مصري).

فستان بقصة عروس البحر

وفي ظهور آخر، ارتدت فستانا طويلا بتصميم "عروس البحر"، شفاف ومطرز يدويا مزيج من الأزرق والذهبي والأخضر والبنفسجي، من توقيع المصمم اللبناني Tony Chaaya، يبلغ سعره 2600 دولار (حوالي 125,000 جنيه مصري).