الثنائي الملكي يتألق.. حضور أنيق للأمير الحسين والأميرة رجوى

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الأميرة رجوى محبيها عبر انستجرام مجموعة من الصور الجديدة تجمعها بالأمير الحسين.

وأطلت الأميرة رجوى بفستان طويل وأنيق باللون الأبيض العاجي، يتميز بتصميم بسيط وراقٍ.

بأكمام طويلة وياقة مرتفعة ناعمة بأسلوب "كول رول" (roll neck)، ما يضفي لمسة من الرقي والفخامة.

ونسقت حقيبة يد متوسطة الحجم بلون أسود بتصميم كلاسيكي راقٍ، يُكمل اللوك بأناقة.

ونسقت أقراط صغيرة ولامعة، مثالية للإطلالة الرسمية، وإكسسوارات بشكل عام خفيفة ومتناغمة مع البساطة الملكية.

وتركت شعرها منسدل بموجات ناعمة.

ووضعت مكياج ناعم وطبيعي جدًا، يبرز ملامحها بدون أن يبدو بارزًا أو مبالغًا فيه.

إطلالة الأمير الحسين

ارتدى بدلة رسمية أنيقة بلون أسود داكن، مع قميص أبيض كلاسيكي، بدون ربطة عنق، ما يضفي طابعًا عصريًا وأنيقًا في آنٍ معًا.