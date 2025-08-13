أنوثة وجاذبية.. ياسمين صبري بفستان ساحر- بـ 200 ألف جنيه

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جذابة وساحرة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يضيف الكورشيه لمسة من الجمال والأنوثة والرقي والأناقة إلى الإطلالة، كما إن هذه الخامة تعتبر مريحة جدا في الصيف.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تصميم الفساتين المصنوعة من الكروشيه بألوان مختلفة وأشكال متنوعة.

ويمكن ارتداء الفساتين المصنوعة من الكروشيه على الشاطئ أو في المناسبات الخاصة أو الرسمية.

وارتدت ياسمين فستان باللون الموف مصنوع من الكروشيه بحمالات عريضة من دار الأزياء الإيطالية دولتشي أند جابانا يصل سعره 3.950 دولار أمريكي أي ما يعادل 191 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، واختارت ياسمين تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها مجموعة مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم وكوليه وأقراط وساعة يد من ماركة "Patek Philippe Watches" من الذهب الوردي ومرصعة بالألماس.

