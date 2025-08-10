بالملايين.. 15 صورة لـ أغلى مجوهرات ياسمين صبري

كتبت- أسماء مرسي:

تشتهر الفنانة ياسمين صبري بأناقتها اللافتة، حيث دائما تتألق بمجموعة من المجوهرات النادرة والثمينة التي تخطف الأنظار وتُقدر قيمتها بملايين الدولارات.

فيما يلي، نستعرض مجموعة من أغلى وأبرز مجوهرات ياسمين صبري:

عقد التمساح الفريد

خطفت ياسمين صبري الأنظار بإطلالة ساحرة ارتدت فيها واحدا من أغلى العقود في العالم، ضمن مشاركتها كسفيرة لحملة "Panthere de Cartier" في الشرق الأوسط.

العقد النادر صُمم على هيئة تماسيح، ويُقدر ثمنه بحوالي 20 مليون دولار، وصُنع خصيصا للممثلة المكسيكية الشهيرة، ماريا فيليكس، المعروفة بعشقها للمجوهرات الفاخرة وتحديدًا قطع التماسيح.

يتميّز العقد بتصميمه من الذهب الأصفر والأبيض، ومرصع بـ1023 ماسة صفراء، و1060 حجر زمرد كولومبي نادر، إلى جانب أحجار الياقوت التي تزيّن عيون التماسيح.

ساعة "Crazy Hours" الفاخرة

ولتكمل إطلالتها، اختارت ياسمين ساعة فاخرة من توقيع دار Franck Muller بطراز Crazy Hours المميز، ويصل سعرها إلى نحو 12 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و474 ألف جنيه مصري.

عقد فاخر من "Cartier"

في ظهور آخر، تألقت بمجوهرات من دار "Cartier" الفاخرة، حيث ارتدت عقدا من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، مرصعا بـ18 ماسة، يبلغ سعره حوالي 5 ملايين جنيه مصري.

أسورة من الذهب الخالص

كما اختارت ياسمين استكمال أناقتها بارتداء أسورة من الذهب الخالص، بلغ سعرها 67,500 دولار، أي ما يقارب 3 ملايين جنيه مصري.

قلادة بعقيق التسافوريت

ومن مجموعة "Panthère de Cartier"، أطلت بقلادة فاخرة مصنوعة من الذهب الأصفر، ومرصعة بحجر عقيق التسافوريت الأخضر، مع أنف مصنوع من الأونيكس الأسود.

يبلغ سعر هذه القطعة بنحو 7,100 دينار كويتي، أي ما يتجاوز مليون جنيه مصري.