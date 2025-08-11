إحداها بـ 2 مليون جنيه.. 20 صورة لحقائب مي عمر الفاخرة

كتبت- أسماء مرسي:

دائما ما تخطف الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالاتها الجذابة، واختيارها للإكسسوارات، خاصة الحقائب، التي تظهر فيها بقطع من أشهر دور الأزياء العالمية بأسعار تصل إلى ملايين الجنيهات.

في هذا التقرير، إليكم مجموعة من أبرز حقائب مي عمر الفاخرة.

حقيبة من Hermes بتصميم Birkin

في إحدى إطلالاتها المميزة، ظهرت مي عمر بفستان أبيض خفيف من الكروشيه، ونسقته مع حقيبة فوشيا فاخرة من دار Hermès بتصميم Birkin الشهير.

ويصل سعر هذه الحقيبة إلى 43,500 دولار، أي ما يعادل نحو 2,200,000 جنيه مصري.

حقيبة من Chanel

تألقت مي بفستان قصير فوق الركبة، مرصع بالأحجار الفيروزية اللامعة، ونسقته مع حذاء عالي الرقبة ورفعت شعرها للأعلى بأسلوب أنيق.

وأكملت الإطلالة بحقيبة صغيرة من دار Chanel من طراز Mini Vanity Top Handle Case باللون الأسود، ويبلغ سعرها حوالي 5,950 دولار، أي ما يعادل نحو 183,000 جنيه مصري.

حقيبة من Dior

اختارت جاكيت جلدي قصير وقميص أبيض مع رابطة عنق سوداء، وأضافت لمسة أنيقة بحقيبة سوداء من طراز Saddle من دار Dior، بسعر يصل إلى 3,400 يورو، أي ما يقارب 90,000 جنيه مصري.

حقيبة من Chanel

في لوك صيفي أنيق، ارتدت فستانا من خامة الكروشيه بأكمام باللون الأخضر، ونسقته مع حقيبة بيضاء من Chanel مزينة بسلسلة ذهبية أنيقة، يبلغ سعر الحقيبة حوالي 6,824 دولار، أي ما يعادل نحو 331,000 جنيه مصري.

حقيبة من دار Louis Vuitton

في إطلالة أخرى، ظهرت مي بفستان قصير يجمع بين الأبيض والأسود، وأكملت إطلالتها الراقية بحقيبة من تصميم Louis Vuitton، والتي يصل سعرها إلى 4,100 دولار، أي ما يعادل نحو 231,241 جنيه مصري.