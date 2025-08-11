خطفن الأنظار بجمالهن.. 20 صورة لنجمات بإطلالات جذابة بعد فقدان الوزن

كتبت- شيماء مرسي

خطفت العديد من نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهن الجذابة بعد خسارة وزن ملحوظة، فبعضهن اتبعن نظاما غذائيا صارما، بينما لجأت أخريات إلى عمليات إنقاص الوزن.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" النجمات التي ظهرن بإطلالات جذابة بعد فقدان الوزن.

وعلقت مصممة الأزياء زينب الشوربجي لمصراوي على إطلالتهن بشكل عام قائلة: "فقدان الوزن يمنح المرأة مظهرا أنيقا وجذابا، ويجعل الفساتين مناسبة أكثر لهن".

وأضافت زينب: "على سبيل المثال فقدان شيماء سيف للوزن أبرز فستانها قوامها بشكل أجمل وأظهر ملامح وجهها بوضوح".

وتابعت مصممة الأزياء: "فقدان الوزن منحهن مظهر طبيعي وجعلهن يظهرن بإطلالات أكثر جاذبية".

شيماء سيف

أطلت الفنانة شيماء سيف بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من قماش المخمل ومزود بإكستنشن بنفس اللون ومزينا بتطريزات على الأكتاف، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

مي كساب

تألقت الفنانة مي كساب بفستان طويل باللون الأخضر اللامع مصنوع من قماش الكروشيه، ويتميز الفستان بأنه ذو أكمام طويلة واسعة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا ووضعت أحمر شفاه نيود.

إلهام شاهين

ارتدت الفنانة إلهام شاهين بلوزة شفافة باللون الأزرق الداكن، مزينة بنقوش من الدانتيل بأكمام طويلة شفافة، ونسقت معها بنطلون واسع بنفس نقشة البلوزة يتميز بخطين جانبيين عريضين باللون الأحمر يمتدان على طول الساقين.

هنادي مهنا

تألقت الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل باللون البيبي بلو مزينا من الأسفل بتطريزات جذابة، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ملك زاهر

ظهرت الفنانة ملك زاهر بفستان طويل باللون البيبي بلو بأكمام منتفخة، واعتمدت مكياجا قويا وجريئا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.