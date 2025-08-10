هيفاء وهبي جريئة.. 20 صورة لإطلالات المشاهير في حفل زفاف يمنى

كتبت- شيماء مرسي:

خطف المشاهير والنجمات الأنظار بعد ظهورهن بإطلالات أنيقة وجذابة في حفل زفاف البلوجر اللبنانية الشهيرة يمنى خوري، المعروفة بـ"دكتورة يومي".

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز إطلالات المشاهير في حفل البلوجر اللبنانية الشهيرة يمنى خوري.

إليسا

ظهرت المطربة إليسا بفستان بقصة الكب باللون الوردي الفاتح، مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

علق الناقد إيلي حنا على الإطلالة عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "تصميم الفستان عادي جدا، مع إنه مصنوع من قماش فاخر".

وأضاف حنا: "الإطلالة غير مناسبة لحفل الزفاف، ولكن يمكن ارتدائها على العشاء، وأعطيها 6/10".

هيفاء وهبي

اطلت المطربة هيفاء وهبي بفستان طويل بنقشة الحمار الوحشي باللونين الأسود والأخضر الداكن، ويتميز الفستان بفتحة ساق جريئة من تصميم دار Roberto Cavalli، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

نهى نبيل

ارتدت الإعلامية المصرية الكويتية نهى نبيل فستان طويل باللون البيبي بلو بأكمام طويلة من تصميم دار الأزياء الكويتية لابورجوازي، واعتمدت مكياجا ترابيا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

فوز الفهد

تألقت خبيرة التجميل وصانعة المحتوى الكويتية فوز الفهد بفستان طويل باللون البيبي بلو بقصة الكب، ومزينا بالتطريزات بالكامل، وتميز الفستان بأنه مزود بإكستنشن بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فرح الهادي

أطلت الممثلة وصانعة المحتوى الكويتية فرح الهادي بفستان طويل باللون الأسود ونسقت معه حقيبة يد وحذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

نور العميري

اختارت المطربة والممثلة الكويتية نور العميري الظهور بفستان طويل باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون الذهبي.

