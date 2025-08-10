إعلان

هيفاء وهبي جريئة.. 20 صورة لإطلالات المشاهير في حفل زفاف يمنى

01:30 م الأحد 10 أغسطس 2025
    نهى نبيل
    هيفاء وهبي
    الممثلة وصانعة المحتوى الكويتية فرح الهادي
    المطربة والممثلة الكويتية نور العميري
    الفستان من تصميم دار الأزياء الكويتية لابورجوازي
    518363024_1498792291290333_1038462571213509703_n
    الإعلامية نهي نبيل
    نهي نبيل
    فرح الهادي
    إطلالة جريئة لهيفاء وهبي
    اعتمدت اعتمدت مكياجا ترابي
    إطلالة إليسا في حفل يومي خوري
    إطلالة نهى نبيل
    نهى نبيل بفستان ساحر
    ارتدت الإعلامية المصرية الكويتية نهى نبيل فستان طويل باللون البيبي بلو
    إليسا
    هيفاء وهبي
    ظهرت المطربة إليسا بفستان بقصة الكب باللون الوردي الفاتح
    الإعلامية نهي نبيل
كتبت- شيماء مرسي:

خطف المشاهير والنجمات الأنظار بعد ظهورهن بإطلالات أنيقة وجذابة في حفل زفاف البلوجر اللبنانية الشهيرة يمنى خوري، المعروفة بـ"دكتورة يومي".

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز إطلالات المشاهير في حفل البلوجر اللبنانية الشهيرة يمنى خوري.

إليسا

ظهرت المطربة إليسا بفستان بقصة الكب باللون الوردي الفاتح، مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

علق الناقد إيلي حنا على الإطلالة عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "تصميم الفستان عادي جدا، مع إنه مصنوع من قماش فاخر".

وأضاف حنا: "الإطلالة غير مناسبة لحفل الزفاف، ولكن يمكن ارتدائها على العشاء، وأعطيها 6/10".

هيفاء وهبي

اطلت المطربة هيفاء وهبي بفستان طويل بنقشة الحمار الوحشي باللونين الأسود والأخضر الداكن، ويتميز الفستان بفتحة ساق جريئة من تصميم دار Roberto Cavalli، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

نهى نبيل

ارتدت الإعلامية المصرية الكويتية نهى نبيل فستان طويل باللون البيبي بلو بأكمام طويلة من تصميم دار الأزياء الكويتية لابورجوازي، واعتمدت مكياجا ترابيا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

فوز الفهد

تألقت خبيرة التجميل وصانعة المحتوى الكويتية فوز الفهد بفستان طويل باللون البيبي بلو بقصة الكب، ومزينا بالتطريزات بالكامل، وتميز الفستان بأنه مزود بإكستنشن بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فرح الهادي

أطلت الممثلة وصانعة المحتوى الكويتية فرح الهادي بفستان طويل باللون الأسود ونسقت معه حقيبة يد وحذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

نور العميري

اختارت المطربة والممثلة الكويتية نور العميري الظهور بفستان طويل باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون الذهبي.

حفل زفاف يمني خوري إطلالات النجمات فساتين النجمات هيفاء وهبي إليسا
