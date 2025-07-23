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فستان أحمر ساحر.. 10 صور ومعلومات عن إطلالة نسرين طافش

10:27 م الأربعاء 23 يوليو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إطلالة نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    إطلالة نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    إطلالة نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    إطلالة نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    إطلالة نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    إطلالة نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    إطلالة نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    إطلالة نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    إطلالة نسرين طافش
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة نسرين طافش في أحدث صورها على "إنستجرام" بإطلالة ساحرة وأنيقة، مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر الناري الذي أبرز جمالها وجاذبيتها.

تصميم الفستان والإكسسوارات

تميز الفستان بتصميم بسيط وراقٍ أبرز قوامها، مع ياقة عالية وأكمام طويلة أضفت لمسة من الأناقة.

أكملت نسرين إطلالتها بـكلاتش باللون الذهبي، ليضيف لمسة فخامة وتألق تتماشى مع اللون الجريء للفستان.

المكياج وتصفيفة الشعر

اعتمدت مكياجا أبرز ملامح وجهها بوضوح، مع التركيز بشكل خاص على العيون، أما شعرها الطويل والمموج، فصففته على أحد الجانبين، ما أضاف نعومة وأنوثة بارزة للإطلالة ككل.

تفاصيل الإطلالة

لتحقيق هذه الإطلالة، تعاونت نسرين مع فريق من المتخصصين:

الفستان: من تصميم "دار مونماينز للأزياء"، وهي علامة تجارية فاخرة للأزياء مقرها دبي، تشتهر بتصاميمها البسيطة والمميزة.

الإستايلست: توقيع المصمم زياد الصالح.

تصفيف الشعر: منسقة الشعر منى العياشي.

المكياج: خبيرة التجميل آلاء الزاير.

ما دلالة ارتداء اللون الأحمر؟

اللون الأحمر لونا قويا يمنحكِ شعورا بالثقة والجاذبية، ويمكن تنسيقه بسهولة مع الإكسسوارات بألوان محايدة مثل الأسود، الذهبي، الفضي، أو البيج.

عندما ترتدين فستانا أحمر، فإنك تشعرين بقدر أكبر من الجرأة والتألق، ما ينعكس إيجابا على لغة جسدك وحضورك العام، وفقا لموقع "happyprom".

الفنانة نسرين طافش نسرين طافش بفستان أحمر ساحر إطلالة نسرين طافش نسرين طافش على إنستجرام
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