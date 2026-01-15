إعلان

بنقشة جلد النمر.. هكذا نسقت ناهد السباعي إطلالتها؟

كتب : نرمين ضيف الله

07:45 م 15/01/2026 تعديل في 07:49 م
    بلمسة جريئة من جلد النمر.. ناهد السباعي تتألق بإطلالة تخطف الأنظار
    بين الجرأة والأناقة.. ناهد السباعي بإطلالة بنقشة جلد النمر

تألقت الفنانة ناهد السباعي بلوك شتوي مميز، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ناهد السباعي، بإطلالة شتوية أنيقة ترتكز على معطف ذي ياقة وأساور من الفرو بنقشة جلد النمر، منسق مع بنطلون رمادي وحذاء بكعب.

واعتمدت مكياجا ناعم بدرجات الألوان البنية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عدة خواتم وأساور.

ووفق مجلة "elle" فإن الفرو التايجر في عالم الموضة رمزًا قويًا للجاذبية والفخامة، وارتبطت هذه النقشة بالحيوانات البرية التي ترمز للقوة، وتعتبر نقشة التايجر من الصيحات الكلاسيكية المبتكرة.

