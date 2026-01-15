كارولين عزمي بإطلالة شتوية تجمع بين الدفء والأناقة

بلوك جريء جورجينا رودريغيز بـ البينك.. ما سر اللوك؟

أطلت الفنانة كارولين عزمي بلوك أنيق وملفت، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختارت كارولين عزمي إطلالة شتوية أنيقة ترتكز على معطف ذي ياقة وأساور من الفرو ، منسق مع بنطلون جينز أزرق فاتح وحذاء بكعب مزين بالكريستال.

يتميز المعطف بلونه البيج أو الهافان الفاتح، ويأتي بحزام يحدد الخصر، مما يمنحها إطلالة راقية وعصرية في آن واحد.

وبحسب "Harper's Bazaar"، فإن الفرو الهافان ذو الطبقات الراقية يمنح الإطلالة

لوك أنيق وراقي، كما يدل على القطع القديمة والمُعاد استخدامها.