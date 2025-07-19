بفستان لامع.. نانسي عجرم بإطلالة مبهرة في حفل زفاف ابن ايلي صعب

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت المطربة نانسي عجرم بإطلالة ساحرة خلال حضورها حفل زفاف سيليو صعب.

تفاصيل الفستان

أطلت نانسي بفستان أنيق مزيج من اللونين الفضي والذهبي مزين بتطريزات كثيفة جدا من الخرز والكريستال على شكل خطوط طولية، يتميز الفستان بفتحة صدر مربعة أو على شكل حرف U، ومحددة بتطريزات بارزة.

أما الأكتاف مصممة بشكل مميز وبارز على شكل كابات صغيرة أو تطريزات منتفخة، مما يضيف لمسة ملكية للإطلالة.

الإكسسوارات

اكتفيت نانسي بمجوهرات ماسية بسيطة تتناسب مع فخامة الفستان، حيث ارتدت حلق وخاتم أنيق في يدها اليسرى وأسورة.

الشعر

ظهرت نانسي بتصفيفة شعر بسيطة ومناسبة، حيث تركت شعرها منسدلا مموجا على كتفيها.

المكياج

أما المكياج، فهو يركز على إبراز العينين والشفاه بشكل طبيعي وجذاب.

اختيار فستان مزين بتطريزات كثيفة من الكريستال اختيار موفق، فهو يضفي لمسة من الأناقة والانتعاش ويعبر عن الأنوثة والرقة.

كما أنه يناسب مختلف المناسبات، حيث يبرز الجمال الطبيعي ويضفي حيوية خاصة على الإطلالة، ويمكن تنسيقه مع الإكسسوارات المتنوعة، وفقا لموقع "ashleystambouli".