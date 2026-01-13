وزيرة خارجية أيرلندا تزور مراكز الهلال الأحمر بالعريش (فيديو)

زارت هيلين ماكنتي، وزيرة الدفاع والخارجية والتجارة في أيرلندا، بزيارة رسمية إلى مدينة العريش، استهلتها بجولة تفقدية داخل المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، بحسب ما نقله زياد قاسم مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح على الجانب المصري.

وكان في استقبال الوزيرة محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، الذي رافقها خلال جولتها داخل المخازن، حيث اطلعت على آليات تجهيز وتخزين المساعدات الإنسانية والإغاثية المخصصة لإرسالها إلى قطاع غزة، في إطار الجهود التي تبذلها مصر لدعم الشعب الفلسطيني.

وخلال الجولة، أعربت الوزيرة الأيرلندية عن تقديرها الكبير للدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبرة أن هذه الجهود "حساسة ومهمة" في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وتأتي زيارة ماكنتي إلى العريش استكمالًا للقاء الذي جمعها، أمس، بوزير الخارجية المصري، حيث جددت إشادتها بالمساعي المصرية، معربة عن أملها في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.