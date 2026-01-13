إعلان

وزيرة خارجية أيرلندا تزور مراكز الهلال الأحمر بالعريش (فيديو)

كتب : مصراوي

05:19 م 13/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زارت هيلين ماكنتي، وزيرة الدفاع والخارجية والتجارة في أيرلندا، بزيارة رسمية إلى مدينة العريش، استهلتها بجولة تفقدية داخل المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، بحسب ما نقله زياد قاسم مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح على الجانب المصري.

وكان في استقبال الوزيرة محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، الذي رافقها خلال جولتها داخل المخازن، حيث اطلعت على آليات تجهيز وتخزين المساعدات الإنسانية والإغاثية المخصصة لإرسالها إلى قطاع غزة، في إطار الجهود التي تبذلها مصر لدعم الشعب الفلسطيني.

وخلال الجولة، أعربت الوزيرة الأيرلندية عن تقديرها الكبير للدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبرة أن هذه الجهود "حساسة ومهمة" في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وتأتي زيارة ماكنتي إلى العريش استكمالًا للقاء الذي جمعها، أمس، بوزير الخارجية المصري، حيث جددت إشادتها بالمساعي المصرية، معربة عن أملها في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيلين ماكنتي وزيرة الدفاع والخارجية والتجارة أيرلندا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مديحة كامل.. "عاكسها" سمير غانم وراهن على نجاحها كممثلة
زووم

مديحة كامل.. "عاكسها" سمير غانم وراهن على نجاحها كممثلة
لهذا السبب.. خالد الصاوي يعلن عن حجز أموال المنتج ممدوح شاهين
زووم

لهذا السبب.. خالد الصاوي يعلن عن حجز أموال المنتج ممدوح شاهين
"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
علاقات

"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
أمريكا تصنّف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية
شئون عربية و دولية

أمريكا تصنّف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية
"قلقان منه.. ده حرم الجزائر".. الغندور يثير الجدل حول حكم مباراة مصر والسنغال
رياضة محلية

"قلقان منه.. ده حرم الجزائر".. الغندور يثير الجدل حول حكم مباراة مصر والسنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون