ميرنا جميل بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

كتب : شيماء مرسي

03:17 م 13/01/2026
  • عرض 3 صورة
    الفنانة ميرنا جميل (2)
    الفنانة ميرنا جميل (3)

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ارتدت ميرنا جاكيت مصنوع من الفرو باللون البني ونسقت أسفله توب بنفس اللون وبنطلون جينز باللون الفاتح.

وبحسب "gallucks"، اللون البني يضفي على الإطلالة لمسة من الجاذبية والرقي دون مبالغة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميرنا مكياجا هادئا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت ميرنا أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت ميرنا مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأسود.

الفنانة ميرنا جميل ميرنا جميل على إنستجرام إطلالة ميرنا جميل

