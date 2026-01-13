رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

ميرنا جميل بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

أطلت الفنانة رانيا منصور بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تألقت رانيا بـ بالطو طويل مصنوع من الجلد باللون الأسود ونسقت أسفله توب باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود.

وبحسب "فوج"، البالطو الأسود قطعة متعددة الاستخدامات في خزانة الملابس، كما إنه يجعل القوام أكثر نحافة وانسيابية ومناسب للشباب والكبار.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت رانيا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

ونسقت رانيا مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الأبيض.