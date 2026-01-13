إعلان

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

كتب : شيماء مرسي

03:46 م 13/01/2026 تعديل في 03:47 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور (4)
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور (3)
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور (6)
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور (5)
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور (1)
  • عرض 7 صورة
    رانيا منصور (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة رانيا منصور بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تألقت رانيا بـ بالطو طويل مصنوع من الجلد باللون الأسود ونسقت أسفله توب باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود.

وبحسب "فوج"، البالطو الأسود قطعة متعددة الاستخدامات في خزانة الملابس، كما إنه يجعل القوام أكثر نحافة وانسيابية ومناسب للشباب والكبار.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت رانيا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

ونسقت رانيا مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الأبيض.

رانيا منصور إطلالة شتوية إنستجرام البالطو الأسود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأب ينكر والأم تؤكد:"قتلها جوعًا".. تجديد حبس والد "فتاة خزام" 15 يومًا
أخبار المحافظات

الأب ينكر والأم تؤكد:"قتلها جوعًا".. تجديد حبس والد "فتاة خزام" 15 يومًا
مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا
رياضة محلية

مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا
انهيار جليدى مفاجئ يجرف متزلجة محترفة وكلبها فى جبال أندورا (فيديو)
شئون عربية و دولية

انهيار جليدى مفاجئ يجرف متزلجة محترفة وكلبها فى جبال أندورا (فيديو)
لهذا السبب.. خالد الصاوي يعلن عن حجز أموال المنتج ممدوح شاهين
زووم

لهذا السبب.. خالد الصاوي يعلن عن حجز أموال المنتج ممدوح شاهين
جنوح السفينة "FENER" على شاطئ بورسعيد بسبب الطقس السيئ
أخبار المحافظات

جنوح السفينة "FENER" على شاطئ بورسعيد بسبب الطقس السيئ

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون