ديانا حداد تتألق بإطلالة كاجوال.. كيف نسقتها؟

كتب : شيماء مرسي

04:33 م 13/01/2026
    المطربة ديانا حداد (3)
    المطربة ديانا حداد (5)
    المطربة ديانا حداد (2)
    المطربة ديانا حداد (4)

كتبت- شيماء مرسي

أطلت المطربة ديانا حداد بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ارتدت ديانا توب باللون البيج ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون البني وحذاء باللون الأبيض.

وفقا لـ "lemon8"، اللون البيج يمنح الإطلالة أناقة وجاذبية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع المزيد من الألوان، مما يجعله قطعة متعددة الاستخدامات في خزانة الملابس.

واعتمدت ديانا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي يتناسب مع ملامح وجهها.

واختارت ديانا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون البني ونظارة شمسية باللون الأسود.

ديانا حداد على إنستجرام المطربة ديانا حداد إطلالة ديانا حداد ديانا حداد تتألق بإطلالة كاجوال

