إطلالة أنيقة.. مي الغيطي تتألق بفستان أسود

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة مي الغيطي بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ارتدت مي فستان قصير "كت" باللون الأسود مزينا بأزرار باللون الفضي وحزام جلد عند منطقة الخصر.

وفقا لـ "phenav"، الفستان الأسود القصير يناسب جميع المناسبات ويعطي تأثيرا بصريا ويجعل القوام أنحف وأكثر رشاقة.

واعتمدت مي مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج وآي شادو باللون البني.

واختارت مي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.