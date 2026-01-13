إعلان

"استمروا المساعدة في الطريق".. ترامب يوجه رسالة إلى الإيرانيين

كتب : مصراوي

05:21 م 13/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتظاهرين في إيران إلى الاستمرار في الاحتجاج و"السيطرة على مؤسساتهم"، موجها رسالة إلى الإيرانيين قائلا "استمروا.. المساعدة في الطريق".

وأكد ترامب في رسالة نشرها على حسابه بتروث سوشيال، أنه ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين إلى حين توقف ما وصفه بـ"القتل العبثي للمتظاهرين".

وقال ترامب إن المسؤولين المتورطين في قتل المتظاهرين سيدفعون ثمنًا باهظًا، مطالبًا بحفظ أسمائهم.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء الإيراني أول لائحة اتهام بحق عدد من المتظاهرين المحتجزين، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار الاحتجاجات.

وذكرت وكالة تسنيم أن مكتب الادعاء في طهران وجه تهما ضد عدد من الأفراد المحتجزين.

وجاء في تقرير الوكالة أنه سوف يتم التعامل مع قضايا " المشاغبين" الخطيرة بشكل خاص على أنها أولوية وبصورة منفصلة.

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية قد طالب أمس الاثنين بالقصاص لأفراد قوات الأمن والشرطة الذين قتلوا في الاحتجاجات. وقال غلام حسين محسني إجئي إنه يجب منح أولوية المحاكمة للذين قاموا بمهاجمة الشرطة أو استهدفوا منشآت أمنية أو بنية تحتية.

دونالد ترامب إيران طهران

