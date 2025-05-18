كالعروس.. مي عمر تتألق بفستان أبيض في خامس أيام مهرجان كان

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة مي عمر بإطلالة جذابة ومميزة تشبه "العروس" خلال حضورها فعاليات خامس أيام مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78.

ظهرت مي مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة الكب مزود بإكستنشن، من توقيع مصمم الأزياء رامي قاضي.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود يتناسب مع لون بشرتها.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وحلق، وأسورة.

يذكر أن السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025 تشهد توافد الكثير من النجوم والنجمات العالميين، الذين يتنافسون بإطلالاتهم الجذابة التي تخطف الأنظار.