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بفستان أسود قصير.. ندى كوسا تتألق في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم

11:27 م الأربعاء 14 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا
  • عرض 5 صورة
    ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا
  • عرض 5 صورة
    ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا
  • عرض 5 صورة
    ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا
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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، الأنظار بإطلالتها الساحرة خلال حضورها فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025، وذلك عبر مقطع فيديو بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

تألقت ندى بفستان أسود قصير فوق الركبة، تميز بأكمامه المنفوشة التي أضفت لمسة جذابة على إطلالتها.

كما حرصت ملكة الجمال على اعتماد مكياج هادئ وناعم، تناغم بشكل مثالي مع لون بشرتها الطبيعي، ما أبرز جمال ملامحها الرقيقة.

ولإكمال هذه الإطلالة، اختارت تصفيفة شعر مرفوعة إلى الأعلى.

كما نسقت مع الفستان حذاء أسود أنيق.

ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا ندى كوسا بفستان أسود قصير ندى كوسا على إنستجرام مسابقة ملكة جمال العالم
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