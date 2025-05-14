بفستان أسود قصير.. ندى كوسا تتألق في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، الأنظار بإطلالتها الساحرة خلال حضورها فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025، وذلك عبر مقطع فيديو بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

تألقت ندى بفستان أسود قصير فوق الركبة، تميز بأكمامه المنفوشة التي أضفت لمسة جذابة على إطلالتها.

كما حرصت ملكة الجمال على اعتماد مكياج هادئ وناعم، تناغم بشكل مثالي مع لون بشرتها الطبيعي، ما أبرز جمال ملامحها الرقيقة.

ولإكمال هذه الإطلالة، اختارت تصفيفة شعر مرفوعة إلى الأعلى.

كما نسقت مع الفستان حذاء أسود أنيق.