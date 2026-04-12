بعد دخولها قائمة أجمل 100 وجه لعام 2026.. أبرز إطلالات هنا الزاهد التي

يشهد مجال الأزياء العالمي حضورا عربيا لافتا من خلال مجموعة من عارضات الأزياء الشابات اللاتي استطعن فرض أسمائهن على أهم منصات العرض العالمية، وجذب انتباه كبرى دور الأزياء بفضل جمالهن وتميز إطلالاتهن.

وفيما يلي أبرز عارضات الأزياء العربيات الشابات اللاتي صنعن حضورا عالميا استثنائيا، وفقا لموقع "milleworld".

من هي أميرة الزهير؟

عارضة الأزياء السعودية أميرة الزهير أول سعودية تصعد إلى منصات عروض عالمية كبرى مثل برادا وشانيل ولويس فويتون.

ورغم نجاحها في عالم الموضة، واصلت مسيرتها الأكاديمية، حيث تحمل ثلاث شهادات بكالوريوس في الفلسفة والعلوم السياسية والاقتصاد العالمي.

وتتميز أميرة بحضور أنيق وجمال لافت جعلها واحدة من أبرز الوجوه في عالم الأزياء والموضة.

هل أصبحت جيجي حديد أيقونة العرب في الموضة العالمية؟

تُصنف جيجي حديد كواحدة من أشهر العارضات من أصول عربية على مستوى العالم، إذ شاركت في عروض كبرى مثل فيرساتشي وشانيل وبالمان.

وإضافة إلى نجاحها المهني، تستخدم شهرتها في دعم القضايا الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ما جعلها تحظى بتأثير واسع في العالم العربي.

وتجمع جيجي بين أدوار متعددة كعارضة أزياء وناشطة وسيدة أعمال وأم.

كيف رسخت بيلا حديد مكانتها في عالم الموضة؟

بيلا حديد من أكثر الوجوه نجاحا في صناعة الأزياء، حيث تتصدر منصات العروض وحملات كبرى العلامات التجارية العالمية، وتتميز بأسلوب بصري فني خاص في أعمالها، إضافة إلى حضورها القوي في مجالات الموضة المعاصرة.

ما سر تميز نورا عطال في عالم الأزياء؟

أصبحت نورا عطال من أبرز العارضات المغربيات البريطانيات، بعد ظهورها في حملات كبرى لعلامات مثل برادا وبربري.

ويُشيد المصممون بقدرتها على التنقل بين أساليب مختلفة، من الإطلالات الكلاسيكية الرومانسية إلى التصاميم العصرية الجريئة.

كيف كسرت إيمان حمام قواعد الجمال التقليدية؟

حققت عارضة الأزياء الهولندية من أصول مصرية إيمان حمام شهرة عالمية مبكرة، بعد ظهورها على منصات أهم دور الأزياء.

واكتُشفت موهبتها في عالم الأزياء في سن صغيرة، وتمكنت من تحدي معايير الجمال التقليدية بفضل مظهرها الطبيعي المميز، ما جعلها أيقونة للأناقة في عالم الموضة.

لماذا تعد مريم تركي من أبرز الوجوه الصاعدة؟

تعيش عارضة الأزياء مريم تركي واحدة من أقوى فتراتها المهنية، بعد مشاركتها في عروض لعلامات مثل يوهجي ياماموتو وجورجيو أرماني بريفيه وزهير مراد.

وتُعرف بقدرتها العالية على التنقل بين الأساليب المختلفة بسلاسة، كما ظهرت في حملات كبرى لعلامات مثل فان كليف آند آربلز وبرونيلو كوتشينيلي.

كيف صعدت لولي باهيا إلى العالمية بسرعة؟

شهدت لولي باهيا صعودا لافتا في عالم الأزياء، بعد تعاونها مع علامات عالمية مثل لويس فويتون وجيفنشي وبرادا.

وترشحت لجوائز عالمية كعارضة صاعدة، وشاركت في عدد كبير من عروض الأزياء خلال موسم واحد، ما جعلها من أبرز الوجوه الجديدة.

ما أهمية حضور فادية جاب في صناعة الموضة؟

فادية جاب من الوجوه المميزة التي تمثل حضور العراق في عالم الأزياء الراقية، رغم محدودية التمثيل العراقي في هذا المجال.

وعملت في حملات مع علامات عالمية مثل غوتشي، ما ساهم في تسليط الضوء على موهبتها على الساحة الدولية.

كيف صنعت عزة سليمان تاريخا عربيا في الموضة؟

دخلت عزة سليمان عالم الأزياء من أوسع أبوابه بعد ظهورها في أسبوع الموضة في باريس عام 2018.

واستمرت في المشاركة مع علامات كبرى مثل شانيل ويوهجي ياماموتو، لتصبح من أوائل العارضات العربيات اللاتي يحققن هذا الحضور العالمي.