ظهرت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالة أنيقة محتشمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل تنسيق البلوزة الوردي مع الجيب الطويل؟

ارتدت أوبال بلوزة باللون الوردي مصنوعة من قماش الدانتيل بتصميم أنيق بشكل ضيق على الجسم، ونسقت مع إطلالتها جيب طويل باللون البيج مصنوع من قماش الشيفون المبطن، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الرقي والجاذبية.

لماذا اختارت أوبال مكياجا ناعما باللون الوردي؟

اعتمدت ملكة جمال العالم 2025 مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الناعم الذي يتماشى مع تفاصيل إطلالتها.

ما دور الحذاء البيج والحقيبة الكبيرة في إبراز هذا اللوك؟

نسقت أوبال مع إطلالتها حذاء بدون كعب باللون البيج الفاتح وشنطة كبيرة الحجم بنفس اللون ونظارة شمسية باللون الأبيض.

كيف أكملت إطلالتها بالإكسسوارات البسيطة؟

زينت إطلالتها بإكسسورات بسيطة مكونة من أسورة وخاتم، بالإضافة إلى حلق.

كيف ساهمت تسريحت شعرها في إكمال إطلالتها الجذابة؟

اختارت أوبال أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الأنيقة.

اقرأ أيضا:

