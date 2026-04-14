تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة ارتفاع في درجات الحرارة بدأت منذ الأسبوع الماضي وتستمر خلال الأسبوع الجاري.

محمد علي خير يوضح تفاصيل مقترح برلماني لإنشاء مجلس أعلى للأسرة

قال الإعلامي محمد علي خير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باهتمام قضايا الأحوال الشخصية بعد حادثة سيدة الإسكندرية.

وأضاف خير خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن مشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية سيُعرض قريبًا على مجلس النواب لدراسته وبحثه، متوقعًا أن يتضمن تعديلات جوهرية تتلافى سلبيات القانون الحالي.

أحمد موسى: دمج اللاجئين في المبادرات الاقتصادية غير مقبول

قال الإعلامي أحمد موسى إن اللاجئين سيتواجدون في مصر لفترة، ومن استقرت بلده يعود إليها، موضحًا أن مصر تستضيف نحو 10 ملايين لاجئ.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللاجئين يوجهون انتقادات لمصر، مؤكدًا أن على كل دولة أن تتحمل مسؤولية أبنائها بدلًا من تحميل مصر أعباء إضافية.

فخري الفقي: فوائد الدين تلتهم نصف المصروفات والموازنة الجديدة بعجز 1.1 تريليون جنيه

قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، إن الدولة تعتمد في إعداد الموازنة العامة على تخطيط متوسط الأجل يمتد لثلاث سنوات، بما يساعد على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

ارتفاع بين 100 و350 ألف جنيه.. محمد علي خير: سوق السيارات يشهد ارتباكًا كبيرًا

قال الإعلامي محمد علي خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، إن سوق السيارات في مصر يشهد ارتباكًا كبيرًا وزيادات تتراوح بين 5 و15%.

وأضاف خير أن السيارات المستوردة ارتفعت أسعارها بشكل أكبر بسبب أزمة الإمدادات العالمية ومشكلات النقل عبر مضيق هرمز، حيث وصلت الزيادة إلى ما بين 100 و350 ألف جنيه.