"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور

كتب : مصراوي

10:34 م 13/04/2026 تعديل في 10:35 م

القبض على صانعة محتوى في بولاق الدكرور

في واقعة جديدة تكشف كيف انتهى السعي وراء التريند بإجراءات قانونية، بعدما رصدت الأجهزة الأمنية محتوى "بلوجر" مخالفًا للقيم العامة.

الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشر صانعة محتوى "بلوجر" مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط صانعة المحتوى حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزتها 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

