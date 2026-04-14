حذف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة له مولدة بالذكاء الاصطناعي على منصة "تروث سوشيال"، ظهر فيها بهيئة السيد المسيح، وذلك بعد تعرضه لانتقادات واسعة.

وعلق ترامب على الصورة خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الاثنين، موضحاً أنه اعتقد أن الصورة تظهره في هيئة طبيب، ولها علاقة بالصليب الأحمر، كعامل في الصليب الأحمر، وهو ما تدعمه الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن المفترض أن الصورة تُظهره كطبيب يجعل الناس في حال أفضل.