13 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارة أجرة ونقل بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

11:13 م 13/04/2026

سيارة اسعاف

أصيب 13 شخصًا، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى نقل ثقيل (فنطاس) على الطريق الدولي الساحلي أمام شركة الكهرباء بنطاق مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

نقل المصابين إلى المستشفى

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ وصول 13 مصابًا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي، عقب وقوع الحادث.

إصابات متفرقة بين المصابين

وتنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم التعامل مع الحالات داخل المستشفى، مع حجز بعضهم تحت الملاحظة الطبية.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من سجلات المستشفى أن المصابين هم: يوسف عصام عبد الحميد 23 عامًا (الإسكندرية)، أبو بكر محمد الشربيني إسماعيل 19 عامًا (دمياط)، أحمد ناصر عبد المنعم حسن 27 عامًا (الإسكندرية)، محمود محروس سعد شعبان 22 عامًا (الإسكندرية)، عمار رضا إبراهيم 28 عامًا (دمياط)، الشاطبي محمد مصطفى 60 عامًا (فوه)، عصام شرف عصام شرف 48 عامًا (فوه)، عبد الرحمن محمد الجمال 31 عامًا (دمياط)، هاشم محمود فرحات 30 عامًا (دمياط)، حسين ناصر شاهين 31 عامًا (دمياط)، محمد إبراهيم الأشقر 42 عامًا (مطوبس)، يوسف رشدي العباسي 21 عامًا (دمياط)، بدر إيهاب هاني حافظ 19 عامًا (دمياط).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

