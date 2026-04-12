تألقت بوسي بإطلالة أنيقة لافتة تجمع بين الكلاسيكية واللمسة العصرية، حيث اختارت فستانًا أسود يعكس ذوقًا راقيًا ومميزًا.

كيف بدت إطلالة بوسي؟

ظهرت بوسي بفستان أسود ضيق متوسط الطول، جاء بقصة تبرز القوام بشكل أنثوي جذاب، مع أكمام طويلة أضفت طابعًا راقيًا مناسبًا للسهرات.

ما الذي ميّز تصميم الفستان؟

تميّز الفستان بتطريزات لامعة على الأكتاف ومنطقة الخصر، جاءت على شكل خطوط متشعبة جذابة أضفت لمسة فخامة ولمعان دون مبالغة، ما منح التصميم طابعًا عصريًا أنيقًا.

كيف نسّقت بوسي إطلالتها؟

اعتمدت تسريحة شعر منسدل ناعمة، مع مكياج هادئ ركز على إبراز ملامحها، واختارت حذاءً أسود بكعب عالٍ مزين بتفاصيل لامعة، ليكمل الإطلالة بشكل متناسق وجذاب.

كم يبلغ سعر الفستان؟

بلغ سعر الفستان نحو 395 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل حوالي 28 ألف جنيه مصري، ما يعكس فخامة التصميم وجودة تفاصيله.

ماذا يرمز اللون الأسود في هذه الإطلالة؟

بحسب موقع "Vogue" يعكس اللون الأسود الأناقة الكلاسيكية والقوة، كما يمنح الإطلالة طابعًا راقيًا وسهل التنسيق، ويُبرز التفاصيل اللامعة في التصميم بشكل لافت وجذاب.

