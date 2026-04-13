ظهرت الفنانة تارا عماد بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل تنسيق التي شيرت الأصفر مع الجينز الأزرق؟

ارتدت الفنانة تارا عماد تي شيرت باللون الأصفر الفاتح ونسقت معه بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح.

كيف أضاف المكياج الناعم لمسة جمالية لإطلالة تارا؟

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تارا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، زاد جمال ملامحها بدون مبالغة أو مجهود.

كيف نسقت تارا عماد شعرها مع اللوك الكاجوال؟

اختارت تارا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة انسيابية أنيقة.

هل يناسب اللون الأصفر جميع الإطلالات اليومية؟

وفقا لـ "lemon8"، اللون الأصفر يعطي إحساس بالحيوية والمرح ويجعل الإطلالة مميزة، ويمكن تنسيقه مع بنطلون جينز أزرق أو أبيض أو ألوان حيادية مثل الأسود والرمادي.

